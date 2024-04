Aécio aponta crescimento do PSDB nas eleições municipais e mira oposição a Lula

Com a ambição de aglutinar uma "oposição responsável" ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PSDB lançou, nesta quarta-feira (17/4), uma publicação chamada Farol da Oposição. O boletim, que será editado pelo Instituto Teotônio Vilela (ITV), organização de formação política da legenda, tem o objetivo de, semanalmente, apontar os erros da administração Lula.

Para o deputado Aécio Neves (MG), presidente do ITV, mesmo depois de o partido ter sido “destruído” na última eleição geral, a legenda voltará a ser uma opção real de poder e garantiu que, depois da janela partidária, os tucanos saem mais fortes para o pleito deste ano.

“Esse partido que alguns consideram que já está em morte cerebral vai dar uma resposta muito clara nessa eleição”, disse o parlamentar a jornalistas.

São Paulo

Apesar do otimismo no ninho tucano, os números indicam um quadro bem diferente. Em São Paulo, berço do partido, o PSDB elegeu no pleito municipal de 2020 o prefeito da capital, Bruno Covas — que morreu em maio de 2021, e foi substituído pelo então vice, Ricardo Nunes (MDB) — e a maior bancada de vereadores. No entanto, acabou a legislatura sem parlamentares na Câmara municipal depois de uma debandada para outras legendas da base de apoio do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes.



Na capital paulista, enquanto a cúpula nacional promete lançar candidato, alguns grupos locais tentam fechar uma parceria com a chapa da deputada Tabata Amaral, do PSB, que teria o apresentador José Luiz Datena, que migrou recentemente para o ninho tucano, com vice, depois que Tabata articulou a migração do apresentador para o PSDB.

Aécio reforçou a importância do partido lançar candidatos em todo o país e atribuiu o encolhimento da legenda ao projeto político do ex-governador de São Paulo João Doria, hoje sem partido.

“O PSDB passou por um tsunami em razão dos equívocos nas últimas eleições, quando fomos impedidos de ter uma candidatura à presidência da República depois de um projeto de São Paulo, um projeto natimorto, que nunca existiu, com o ex-governador Doria. O PSDB sofreu as consequências no resto do Brasil com uma bancada muito pequena”, disse.

Pelas contas da legenda, a expectativa para esse ano é conseguir um crescimento de 73,55% no número de municípios com diretórios estruturados e lançar 1.143 candidatos a prefeito e 812 a vice-prefeito para o próximo pleito.

Oposição

Aécio foi questionado pelo Correio se a legenda engrossaria uma possível ação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para prejudicar o governo em votações importantes, e o parlamentar negou. Ele disse que o objetivo da legenda "não é prejudicar o governo e sim ajudar o país". Ele também apontou que considera o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bem-intencionado, mas ponderou que ele sofre muita pressão do PT para aceitar a "gastança".

“Eu acho que quem faz oposição ao PT é o próprio PT, que não avançou, não evoluiu é aquela coisa do compadrio, aquela coisa da distribuição dos cargos para os amigos, nunca vi tanta gente sendo empregada”, disparou.

O presidente da legenda, o ex-governador de Goiás Marconi Perillo, também elogiou o trabalho do ministro da Fazenda. “Eu acho que o Haddad tem feito um bom trabalho, com uma equipe boa, mas ele enfrenta quase todos os dias uma guerra, inclusive interna”, disse Perillo.