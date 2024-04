Lula critica "subserviência" da América do Sul a países do Norte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pregou nesta quarta-feira (17/4) a reintegração da América do Sul. Durante discurso no Fórum Empresarial Brasil-Colômbia, em Bogotá, o chefe do Executivo destacou que o estoque de investimentos diretos dos dois países somou quase US$ 7 bilhões em 2023 e que o país é um "sócio indispensável".

"Esses avanços podem ser maiores. Estamos falando de duas das três economias mais importantes da América do Sul. Juntos somamos 255 milhões de consumidores. A vocação para unir o Caribe, o Pacífico e a Amazônia torna a Colômbia um sócio indispensável".



Lula lembrou que ambos os países "estão bem posicionados para fazer frente ao imperativo da transição ecológica e da reindustrialização das economias" e falou em "exportar sustentabilidade". Em fala sobre parceria estratégica, o presidente foi aplaudido por uma plateia composta por empresários e autoridades colombianas e brasileiras.

"Estou convencido de que quanto mais fortes nós estivermos, mais nós seremos respeitados pelos EUA, UE, China, Rússia ou pela Índia. Não é a subserviência que faz a gente crescer. O que faz a gente crescer é uma posição ativa e altiva para que a gente se faça respeitar no mundo dos negócios", bradou, sendo ovacionado.



"É preciso que a gente acredite na gente. A gente não pode levantar todo o dia dizendo: ‘Eu sou pobre, sou pequeno, não tenho sorte, sou da América do Sul, não nasci na América do Norte'", disse.

"Agora, não somos mais de um país pobre, de um continente pobre. A gente faz parte do Sul Global, o que dá dimensão de grandeza para nós", emendou.



"Na nossa América do Sul, precisamos de uma chance. Não é possível que a gente não tenha nenhuma Holanda, Finlândia, Noruega, Dinamarca, sabe? É tudo pobre. Será possível que a gente não tenha uma chance? Será que Deus não olha para esse continente e vê que somos bons, que somos cuidadosos? Acho que o problema está na gente definir o tamanho que a gente quer ser. Minha propostas aos empresários colombianos e brasileiros (é) vamos parar de ter medo uns dos outros, vamos ter em conta que o Brasil, Colômbia tem condições de triplicar nosso fluxo na balança comercial, triplicar mas é preciso que a gente se visite mais", emendou.

Em seguida, Lula acrescentou que o que falta para o desenvolvimento entre os países é "decisão política". "Precisamos recuperar a integração da América do Sul porque a gente nunca esteve tão separado como a gente está, E tem muita gente que voltou a acreditar 'Não. Só vou crescer se estiver bem com os EUA'. (...) Acha que se dolarizar a economia resolvesse problemas nós teríamos problema? O problema é nosso, não é da moeda, é nosso".

"Falta só a gente acreditar em nós", concluiu.