Na Colômbia, Lula pede união contra desmatamento, fome e garimpo ilegal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (17/4) com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em Bogotá. No discurso ocorrido durante almoço na Casa de Nariño, o petista defendeu a união dos países no combate ao desmatamento, à fome, ao crime organizado e ao garimpo.

"As relações entre Colômbia e Brasil são essenciais para a prosperidade da América do Sul. Somos duas grandes democracias multiculturais, marcadas pela valiosa contribuição de indígenas e de afrodescendentes. Lutamos pela superação da fome e da pobreza, pela igualdade de gênero e pelo desenvolvimento sustentável", apontou.

"A Floresta Amazônica nos une com suas riquezas humanas e naturais e o potencial de uma bioeconomia tropical. Juntos, combatemos de forma mais eficaz o desmatamento, a mineração ilegal, o crime organizado e a mudança do clima", completou.

O chefe do Executivo também mencionou que, "na Colômbia, como no Brasil, as forças progressistas aprenderam que as urnas e a democracia são o caminho a seguir".

Por meio das redes sociais, Lula disse ter sido "muito bem recebido" por Petro ao postar uma foto ao lado do líder colombiano.

Muito bem recebido pelo presidente colombiano @petrogustavo na Casa de Nariño, Palácio Presidencial da Colômbia, para reunião bilateral entre nossos países. ????????????????



O presidente também participará do Fórum Empresarial Brasil-Colômbia e da inauguração da 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá (FILBo), onde o Brasil é convidado de honra, e é esperado ainda no Fórum Empresarial promovido pela Apex Brasil, que reúne empresários brasileiros e colombianos de variados setores.