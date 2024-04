Lula espera que mais aéreas brasileiras comprem aviões da Embraer

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta, sexta-feira (26/4), que quer que Latam e Gol também comprem aviões da Embraer, como fez a Azul. Ele participou da cerimônia de entrega de uma avião da estatal brasileira à companhia aérea, em São José dos Campos, São Paulo.

Lula também defendeu que é preciso aumentar a quantidade de voos regionais e incentivar a população brasileira a viajar.

"Vamos fazer uma parceria muito bem equilibrada para que a Embraer dê certo. Para que a Azul dê certo. Para que a Gol volte a comprar avião da Embraer. Para que a Latam volte a comprar avião da Embraer. Para que o governo volte a comprar os aviões que precisa comprar. Está muito ruim a frota de aviões, precisamos comprar mais", discursou Lula durante a cerimônia.

Ele batizou um dos aviões da Embraer comprados pela Azul, quebrando uma garrafa de espumante no nariz da aeronave. A cerimônia ocorreu na fábrica da estatal. A Azul receberá, ao todo, 13 aviões da empresa durante o ano, em um investimento de mais de R$ 3 bilhões.

Mais viagens

Lula também criticou a falta de oportunidade para que a população viaje de avião. Segundo ele, governo e ministros têm culpa e precisam "despertar na cabeça das pessoas" que elas precisam conhecer seu país, além de oferecer mais voos.

"É preciso que comecemos a mudar os discursos da Embratur, do Ministério do Turismo, do presidente da Gol, do presidente da Embraer, do ministro da Fazenda [Fernando Haddad]. Temos de mostrar a necessidade de conhecermos as coisas", pontuou o presidente.

Também estavam presentes o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, entre outras autoridades.