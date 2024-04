MST invade Incra em Alagoas contra indicação de Arthur Lira

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) ocupou, nesta segunda-feira (29/4), a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Maceió para protestar contra a escolha de Junior Rodrigues do Nascimento para a superintendência do órgão. O grupo não aceita Nascimento por ser uma indicação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

O superintendente anterior, Wilson César de Lira Santos, é primo do presidente da Câmara, e ocupou a superintendência do Incra em Alagoas no governo do presidente Michel Temer (MDB) até o último dia 16. Ele foi exonerado depois da pressão de diversos movimentos sociais, incluindo o MST que, no dia da demissão de Santos, comemorou fazendo uma lavagem simbólica do prédio do órgão.

Agora, os manifestantes não aceitam que o novo superintendente também seja ligado politicamente a Lira por entenderem que isso representaria a continuidade da gestão do governo anterior.

"Camponeses e camponesas repudiam a nomeação que representa a continuidade da gestão com traços de bolsonarismo, herdada pela condução de César de Lira. A ação repudia a nomeação de Junior Rodrigues do Nascimento para superintendência do órgão", diz uma nota divulgada pelo MST.

Os manifestantes denunciam haver um conflito de interesses por um suposto envolvimento de Nascimento com o Incra em função da prestação de serviços de uma empresa sua para um programa de habitação rural do órgão. "A nomeação de Junior acende mais uma luz amarela na condução da política agrária em Alagoas que tem sua cadeira rifada aos interesses individuais", diz a nota.

Segundo as organizações envolvidas na invasão havia um acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para que o novo superintendente escolhido fosse um funcionário de carreira do quadro, o nome defendido pelo MST e pelos demais movimentos é o do engenheiro agrônomo José Ubiratan Rezende Santana.

O MST disse que não aceitará a nova indicação do presidente da Câmara e que planejam "uma ampla agenda de luta que paute a nomeação de um superintendente alinhado aos desafios e expectativas da pauta agrária no estado", diz a nota do movimento.

O ministro Paulo Teixeira não comentou a invasão do Incra em Alagoas, mas admitiu, na última semana, que a escolha de Nascimento, em substituição ao primo de Lira, veio de uma indicação do próprio presidente da Câmara.