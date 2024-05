Em ato em São Paulo, Lula pede votos para Boulos nas eleições deste ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu votos para Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo nas eleições deste ano. As declarações foram feitas em ato realizado nesta quarta-feira (1º/05) em alusão ao Dia do Trabalhador, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, localizado em Itaquera, na zona leste de São Paulo.

O chefe do Executivo subiu em um trio elétrico e discursou para apoiadores e sindicalistas que estavam no evento. Boulos, que é líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), discursou pouco antes de Lula, afirmou que "o lado de lá inventa mentiras sobre o Brasil", se referindo a políticos de oposição ao governo e elogiou a gestão atual do governo federal.Em seguida, Lula disse que Boulos é seu candidato na cidade e instigou a massa a votar no aliado.

“Esse, esse rapaz, esse jovem, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual e ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Ele está enfrentando três adversários e por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo, cada pessoa que votou o Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, dizem votar no Boulos para prefeito de São Paulo”, disse o presidente.

As declarações irritaram candidatos de oposição na corrida pela principal prefeitura do país, como Ricardo Nunes. Tanto Nunes quanto o governador do estado, Tarcísio de Freitas, recusaram o convite para comparecerem ao evento com o presidente.