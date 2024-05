Agora a prioridade é salvar as pessoas, diz Lula no Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que não faltarão recursos do governo federal para atender na resposta contra as enchentes no Rio Grande do Sul. Lula está em Santa Maria, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas no estado. Ele ainda ressaltou que nesse primeiro momento a prioridade é salvar a vida das pessoas atingidas pela catástrofe.

“A gente vai tomar conta disso com muito carinho, com muito respeito, para que as coisas possam acontecer. A gente não vai permitir, como não permitirmos no vale do Taquari, que faltem recursos para que a gente possa reparar os estragos causados”, disse o presidente em coletiva de imprensa, em Santa Maria (RS), na manhã desta quinta-feira (2/5), ao lado do governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB).



Lula também anunciou que o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, permanecerá no estado, no centro de comando, para representar o governo federal em um centro integrado com os demais níveis de governo para garantir uma resposta rápida para a crise causada pelas chuvas. “No primeiro momento a gente só tem que salvar a vida, a gente só tem que cuidar das pessoas”, apontou o presidente sobre a prioridade agora.



“Da parte do governo federal não faltará nenhum esforço para que a gente possa trabalhar arduamente, como já está trabalhando as forças armadas brasileiras, que agora ainda terão um reforço”, apontou Lula. Eduardo Leite disse que está confiante no apoio federal ao estado e reforçou que a prioridade agora é conseguir resgatar as populações que ainda estão isoladas.

“Tenho certeza de que não faltará recursos do governo federal para poder nos atender, mas neste momento a nossa prioridade é o resgate. Temos pacientes que precisam de hemodiálise e estão isolados em alguns municípios. Temos populações que estão isoladas e precisam de alimentação”, disse Leite.



Pior tragédia do RS



Leite ainda disse que essa deve ser a pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Segundo o chefe do executivo gaúcho, o número de vítimas fatais ainda deve crescer.

“Lamentamos todas as mortes já registradas e, infelizmente, lamentar desde já, todas as mortes que ainda não foram registradas e que serão muitas, por conta de deslizamentos e de pessoas que estão há 48 horas em localidades que estão inacessíveis pedindo resgate”, disse Leite na apresentação para a imprensa nesta quinta-feira (2/5).

O governador ainda ressaltou que a situação pode se agravar ainda mais em função de diversas localidades estarem isoladas, sem energia, transporte, ou comunicação, o que pode significar um número de vítimas ainda maior, tornando fundamental a colaboração das forças armadas nas operações de resgate.



“São várias localidades do centro do estado, da Região dos Vales, da Serra Gaúcha, regiões muito populosas do nosso estado, que estão sendo acometidas neste momento, são 204 municípios em risco. Isso é uma situação de guerra que a gente está enfrentando e por isso as forças armadas, sob o comando do presidente da República, estão aqui mobilizadas ao que agradeço muito por esse esforço conjunto”, disse o tucano.