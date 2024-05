Barragem rompe parcialmente no RS; governador pede para evacuar região

Barragem 14 de Julho rompe parcialmente no Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A Barragem 14 de Julho, localizada em Cotiporã, no Rio Grande do Sul, rompeu parcialmente nesta quinta-feira (2/5). A informação foi confirmada pelo governador do Estado, Eduardo Leite, que reforçou pedido de evacuação da região.

"Recebemos há pouco a informação do rompimento da ombreira direita da Usina Hidrelétrica 14 de julho, que fica em Cotiporã. Segundo informação que recebi, como já estava o mesmo nível entre um trecho e o outro (da barragem), o efeito não vai ser de uma devastação, enxurrada, mas vai ter o curso livre do Rio Taquari, de Cotiporã em direção a Santa Bárbara, Roca Sales", afirma Leite.

Há possibilidade de que a barragem colapse completamente ao longo das horas, segundo o vice-governador, Gabriel Souza.

De acordo com Leite, o efeito será de elevação dos níveis do Rio Taquari e Rio das Antes, que passam pela região. O alerta maior é porque o Rio Taquari já havia superado 31 metros de profundidade na noite desta quarta (1º), segundo o Serviço Geológico do Brasil. Na enchente de setembro do ano passado, o máximo registrado foi de 29 metros.



"Fizemos evacuação, já tínhamos a notícia dessa possibilidade desde ontem. As localidades onde não conseguimos ir, buscamos por telefone e pedimos para buscarem um local em nível mais elevado do curso do rio. Todo esforço de levar aeronaves para essa região (está sendo feito), mas as condições climáticas não tem permitido que a gente acesse essa região", disse ainda o governador.

A Polícia Militar também alertou a população da região sobre os reflexos que podem ocorrer nas próximas horas. "A orientação é de que os moradores de Santa Tereza e das margens dos rios Das Antas e Taquari deixem os locais o mais rápido possível", escreveram.

O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira, também alertou à população que vive à beira dos rios, dizendo que nos próximos "minutos ou horas" o volume de água pode subir de 2 a 4 metros: "Saiam o mais rápido possível deste local".

A Defesa Civil do Estado também emitiu alerta aos moradores dos municípios de Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado.

Leia abaixo a nota da Defesa Civil da íntegra:

"A barragem 14 de julho, em Cotiporã, está em processo de colapso. A Defesa Civil gaúcha está, juntamente com as forças de resposta, retirando as famílias de áreas de risco que ainda permaneciam nesses locais. A Defesa Civil do Estado já vinha alertando a população para a condição do RIO TAQUARI, que vem recebendo expressivos volumes em razão das fortes chuvas dos últimos dias no Estado e ultrapassou extraordinariamente sua cota de inundação. É ORIENTAÇÃO EXPRESSA que os moradores dos municípios de: Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer durante a elevação de nível do Rio Taquari. As pessoas que não tiverem locais alternativos devem buscar informações junto à Defesa Civil da sua cidade sobre os abrigos públicos disponibilizados pelas Prefeituras, rotas de fuga e pontos de segurança".