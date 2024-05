O que é erisipela, infecção que fez com que Bolsonaro fosse internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado, no domingo (5/5), no Hospital Santa Júlia, em Manaus, para tratar um quadro de erisipela — que é um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos.

Segundo o Ministério da Saúde, a infecção pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, sendo mais comum nos diabéticos, obesos e nos portadores de deficiência da circulação das veias dos membros inferiores.

A erisipela ocorre porque uma bactéria, a Estreptococo, penetra na pele. A porta de entrada para esse organismo unicelular quase sempre é uma micose entre os dedos, as famosas “frieiras”. No entanto, qualquer ferimento pode desencadear o processo infeccioso.

Os primeiros sintomas são os comuns a qualquer infecção: calafrios, febre alta, fraqueza, dor de cabeça, mal-estar, náuseas e vômitos. As alterações da pele podem se apresentar rapidamente e variam desde uma simples vermelhidão, dor e inchaço até a formação de bolhas e feridas por necrose da pele.

O tratamento é uma combinação de várias medidas: uso de antibióticos específicos para eliminar a bactéria causadora; redução do inchaço, fazendo repouso absoluto com as pernas elevadas; fechamento da porta de entrada da bactéria, tratando as lesões de pele e as frieiras; limpeza adequada da pele, eliminando o ambiente propício para o crescimento das bactérias; uso de medicação de apoio, como anti-inflamatórios, antifebris, analgésicos e outras que atuam na circulação linfática e venosa.

Bolsonaro deve ser ser transferido para Brasília nesta segunda-feira (6/5). Nas redes sociais, um dos filhos do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), disse que o pai passa bem e já reage positivamente aos antibióticos.

Meu pai passa bem, já reage bem aos antibiótico e hoje deve ser transferido para Brasília.



Agradeço ao @fabiowoficial por ter cuidado desta logística e a todos que se preocupam e oram pelo meu pai. Muito obrigado???? pic.twitter.com/d2GuwrhHjA — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) May 6, 2024