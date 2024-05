Lula anuncia aporte de R$ 1,3 bilhão da Itaipu em Belém; acompanhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nesta segunda-feira (6/5) um investimento de R$ 1,3 bilhão da Itaipu Binacional para obras de infraestrutura em Belém, Pará. A cidade vai receber a COP30 no ano que vem, maior evento do mundo sobre mudanças climáticas.

O diretor-geral do lado brasileiro da Itaipu, Enio Verri, participa da assinatura nesta manhã, no Palácio do Planalto. O governador do Pará, Helder Barbalho, e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, também estão presentes, além de ministros e outras autoridades.





Esgoto, tráfego, limpeza e educação ambiental

O investimento é o maior já feito pela Itaipu fora de sua área de abrangência, no Paraná e em parte do Mato Grosso do Sul. O valor inclui três convênios, sendo o primeiro no valor de mais de R$ 1 bilhão com a Secretaria Estadual de Obras Públicas. Entre as ações previstas estão a execução de 50 km de rede coletora de esgoto, 4,8 mil ligações de esgoto, pavimentação de vias de acesso à COP30, implantação de vias marginais do Canal Água Cristal, equipamentos de controle de tráfego, entre outras iniciativas.

O segundo convênio, com valor de R$ 323,5 milhões, será assinado com a prefeitura da cidade para implantação do Parque Urbano Igarapé São Joaquim, além da reforma e revitalização do Mercado Ver-o-Peso. O terceiro acordo, de R$ 41,8 milhões, é voltado para gestão de resíduos sólidos e ações de educação ambiental e biotecnologia na cidade.