Lula: "Brasil vai importar arroz da Bolívia, Paraguai, Uruguai"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (09/5), que vai enviar ainda hoje uma medida provisória para permitir a importação de arroz da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina para baixar o preço do produto no Brasil. A declaração ocorreu durante evento de assinatura da ordem de serviço do trecho V do canal do Sertão Alagoano em São João da Tapera, em Alagoas, quando o chefe do Executivo voltou a criticar a Petrobras e repetiu que os mais ricos precisam pagar mais imposto.

"Quer ver um absurdo? Esses dias vocês viram na imprensa uma briga. A Petrobras pagou, só de dividendo para acionistas minoritários, R$ 45 milhões. Nenhum centavo de Imposto de Renda, nenhum centavo. Quando o pobre ganha R$ 3 mil vai no IR tirar o dinheirinho dele. Não. A gente quer que os ricos paguem. E a gente vai isentar na cesta básica tudo que é alimento de interesse do povo pobre", apontou o petista.

"Não tem que pagar imposto sobre comida. Eu ando meio puto da vida porque esses dias eu vi na prateleira do mercado um pacote de 5kg de arroz a R$ 33. Eu falei, não. Não é normal. O povo pobre não pode pagar R$ 33 num pacote de 5kg de arroz. Hoje, estamos mandando uma medida para o companheiro Lira (Arthur Lira, presidente da Câmara) colocar em votação. A gente vai ter que importar arroz da Bolívia, do Paraguai, Uruguai, da Argentina para a gente baratear o preço do arroz e do feijão nesse país, que é a comida essencial para o povo", emendou.

Na terça, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai importar um milhão de toneladas de arroz para “evitar a especulação” e estabilizar o preço do grão após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. A região produz 70% do arroz consumido pelo Brasil.