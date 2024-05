Lula convoca ministros para discutir novas medidas de auxílio ao RS

O encontro com os ministros será realizado no Palácio do Planalto, com início previsto para as 17h - (crédito: Reprodução Canal Gov )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para as 17h desta segunda-feira (13/5) uma reunião ministerial para discutir novas medidas de auxílio ao Rio Grande do Sul. O encontro ocorrerá às 17h, no Palácio do Planalto. A previsão, antes, é de que o presidente se reúna virtualmente com o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), e anuncie o acordo para suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União.

Desde o fim do mês passado, subiu para 147 o número de mortes em decorrência das enchentes causadas pelas grandes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde 30 de abril. Além disso, o cenário trágico já afetou mais de 2,1 milhões de pessoas que moram no estado.

Lula já esteve duas vezes no estado em meio à tragédia. Na semana passada o governo federal anunciou o primeiro pacote de ações econômicas para atender o estado de Rio Grande do Sul. R$51 bilhões foram destinados através de aportes e liberação de crédito subsidiado. Outras medidas já foram anunciadas pelo governo para ajudar as pessoas físicas que vivem no estado, entre elas a suspensão, por 90 dias, da cobrança de dívidas com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).