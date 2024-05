Câmara Legislativa presta homenagem à ministra Anielle Franco

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou nesta quarta-feira (15/5) uma moção de louvor à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, por sua dedicação em prol de uma educação antirracista, acessível e igualitária. A iniciativa, proposta pelo deputado distrital Max Maciel (PSol), reconhece e homenageia a trajetória da professora, jornalista, ativista e atual ministra, que possui forte atuação em defesa de direitos da população negra.

Presente na homenagem, a deputada federal Erika Kokay (PT-DF) afirmou que quando Anielle Franco foi chamada para comandar o Ministério de Igualdade Racial, a pasta foi recomposta. “Porque (no último governo), nós vivenciamos um processo de captura do estado, para que o estado não cumprisse sua função. Nós tivemos o racismo na Fundação Palmares, tivemos uma politica antiambiental no Ministério do Meio Ambiente, uma politica antifeminista no Ministério das Mulheres”, apontou.

“Quando o povo brasileiro arranca a faixa presidencial do peito estufado da extrema direita, você vê a reconstrução do estado para dialogar com as demandas da própria sociedade. De um país que nós queremos livre”, emendou.

Durante a sessão solene, Anielle contou um pouco de sua trajetória, e todas as dificuldades pelas quais ela passou. Segundo a irmã de Marielle — vereadora assinada em 2018 no Rio de Janeiro —, seus pais fizeram ela chegar onde chegou, a apoiando em todos os momentos. “Cada coisa que acontecia de ruim, a minha mãe tinha uma frase que sempre me dizia: 'esquece, pensa onde você está e onde quer chegar, pois isso já passou, tire uma coisa positiva disso'”, recordou.

A moção de louvor é uma proposição legislativa que é concedida por uma declaração assinada em conjunto pelos membros da Câmara dos Deputados para homenagear uma pessoa ou instituição cuja atuação tenha grande relevância para a sociedade.

Também participaram do evento a secretária executiva do MIR, Roberta Eugênio; a senadora Leila Barros; a deputada federal, Talíria Petrone; a secretária executiva do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), Larissa Sampaio; a coordenadora do Jovem de Expressão, Rayane Soares; e a representante do Pretos e Pretas em RelGov, Dara de Souza.