Turista mineiro desaparecido em show da Madonna é encontrado

Fã de Madonna desaparece antes do show da cantora no Rio - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

O turista mineiro Bráulio Alex Rosa, de 35 anos, morador de Pedro Leopoldo, na Grande BH, que havia desaparecido após viajar para o Rio ver o show da cantora Madonna, em Copacabana, foi encontrado nesta terça-feira (14/5). Segundo informações de familiares, ele foi encontrado no Centro da cidade.

A notícia foi confirmada pela tia de Bráulio, com exclusividade à reportagem da Super Rádio Tupi. Segundo ela, o mineiro foi encontrado muito nervoso e colocado dentro de um táxi para ser levado a um hospital.

O último contato com Bráulio foi no dia 3 de maio, às 17h, um dia antes do show da diva pop. A família informou ainda que o fã da diva do pop toma remédios controlados e veio para o Rio sem que os parentes soubessem.

O irmão de Bráulio, Blinio Vitor Rosa, de 32 anos, entrou em contato com familiares que moram no Rio, uma prima de segundo grau, Tainá Cavalcanti, de 34 anos, e as buscas pelo fã da cantora começaram. Os parentes disseram que conseguiram informações de que o Bráulio deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, em 9 de maio, cinco dias depois do show.

Uma funcionária disse que ele ficou na unidade hospitalar das 8h até 12h e depois recebeu alta. O Corpo de Bombeiros também informou que efetuou o salvamento do Bráulio de dentro de um canal na Praça Vanhargen, na Tijuca, Zona Norte, e confirmou o encaminhamento para o hospital.