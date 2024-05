FAB altera o horário da recebimento de doações para o RS

09/05/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Doações para Rio Grande do Sul. Base Aerea. Avião da Fab. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A partir desta quarta-feira (15/5), a entrega de doações para o Rio Grande do Sul através da Força Aérea Brasileira (FAB) ocorrerá entre 8h e 16h, de segunda a sexta-feira. De acordo com a FAB essa mudança tem o objetivo de otimizar o trabalho dos militares que, além de receber os donativos, organizam e distribuição os itens que são levados para o Sul do país.

Voluntários podem participar da campanha “Todos Unidos pelo Sul” fazendo doações nas bases de Brasília, Guarulhos (SP) e Galeão (RJ).

Em nota, a FAB afirma que tem recebido um volume extraordinário de doações e agradece a solidariedade dos brasileiros com os gaúchos “máxima gratidão a todos os que contribuem e o absoluto compromisso da Instituição em garantir a distribuição célere dos frutos da solidariedade do povo brasileiro”.



As prioridades de arrecadação são colchões, cobertores, fraldas absorventes e roupas de cama frio, o exército indica para uma boa organização e acondicionamentos de doações, para facilitar a preparação de cargas, o recomendando é guardar os itens em caixas e não sacos ou sacolas.

A FAB reforça a importância das condições dos donativos, precisam estar em condições imediatas de uso, sem danos, limpas, e se possível separadas por categoria.

Desde a ultima atualização, mais de 1700 toneladas de doações já foram despachadas para a Base Aérea de Canoas (RS), para futura distribuição às famílias atingidas pelas chuvas que caíram no estado nas últimas semanas.

Estagiário sob supervisão de Jaqueline Fonseca