RS: pessoas que "se enquadram" no Minha Casa, Minha Vida terão "casas de volta", diz Costa

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, anunciou medidas de mitigação da crise com as inundações no RS - (crédito: Mauricio Tonetto / Secom)

Enviado Especial em São Leopoldo (RS) — O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, anunciou, nesta quarta-feira (15/5), em São Leopoldo (RS), as novas medidas de mitigação da crise com as inundações no RS. Entre as medidas anunciadas está a criação do benefício de um PIX de R$ 5,1 mil para as famílias que moram nas regiões alagadas do estado.



O ministro também anunciou um pacote para atender a demanda do programa Minha Casa, Minha Vida, para a compra de imóveis usados na mesma modalidade que dos níveis 1 e 2 do programa. “Cem por cento das pessoas que têm casas que se enquadram na Minha Casa, Minha Vida terão as suas casas de volta garantidas pelo governo federal”, disse Costa.



O ministro, depois de interpelado por moradores, garantiu que o programa habitacional de compra de casas será acessível inclusive para as pessoas que moravam até a enchente em áreas de ocupação. Com a soma de medidas de compra de imóveis prontos no mercado, segundo Costa, a expectativa é que o governo federal consiga rapidamente um volume de 14 mil residências para o RS.



Outra alternativa apontada pelo chefe da Casa Civil no atendimento ao déficit habitacional em decorrência das cheias, será o financiamento pelo governo federal de obras de requalificação de construções para o direcionamento para moradias.



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que, nos próximos dias, o governo seguirá apresentando novas medidas para a reconstrução do estado do Sul.



“Dia sim, dia não haverá um anúncio, amanhã teremos reunião com a área econômica para garantir o emprego na indústria gaúcha. Até a próxima semana serão uma a duas medidas por dia. Temos um grupo no Ministério da Fazenda, dedicado exclusivamente ao Rio Grande do Sul”, disse Haddad.