Concurso Tesouro Nacional: provas são adiadas em todo o país

YR Yasmin Rajab

Decisão foi tomada por conta do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Tesouro Nacional adiou a aplicação das provas do concurso público para auditor federal de finanças e controle em todo o país. A decisão foi tomada por conta do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

"A Secretaria do Tesouro Nacional e a Fundação Getúlio Vargas comunicam o adiamento da aplicação das provas agendada para o dia 02 de junho de 2024 em todo o território brasileiro, em razão das fortes chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul e da situação decalamidade pública reconhecida pelo Governo Federal", diz o comunicado publicado no site da banca.

As provas seriam aplicadas em 2 de junho. A nova data ainda não foi definida e será divulgada posteriormente no site da FGV.

Além do Tesouro, outros concursos públicos foram adiados, entre eles: Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Caixa (apenas no RS), Inmetro, Marinha, Banco Central e o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

Sobre o concurso

O edital do Tesouro Nacional foi publicado em janeiro deste ano, ofertando 40 oportunidades para auditor federal de finanças e controle. O salário é de R$20.924,80. Confira as áreas de atuação:

Econômico-financeira;

Econômico-financeira (contratações);

Contábil;

Tecnologia da informação (operação e infraestrutura);

Tecnologia da informação (transformação digital).

O certame será composto por: provas objetivas e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e procedimento de heteroidentificação e perícia médica para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros e para candidatos com deficiência.