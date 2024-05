Lula a prefeitos: Não percam a civilidade com as eleições municipais

"Não permitam que as eleições neste final de ano façam com que vocês percam a civilidade", afirmou Lula, nesta terça (21/5) - (crédito: Reprodução / YouTube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aconselhou, nesta terça-feira (21/5), os prefeitos para que não “percam a civilidade” com as eleições municipais deste ano, e que é necessário manter uma relação boa entre o governo federal e os municípios.

Lula participou da Marcha dos Prefeitos, que acontece em Brasília até quinta-feira (23/5). No evento, Lula discursou aos prefeitos e fez uma série de anúncios, como a abertura do Minha Casa Minha Vida para municípios com menos de 50 mil habitantes e o repasse de recursos do Ministério da Saúde para a atenção primária.

“Não permitam que as eleições neste final de ano façam com que vocês percam a civilidade. Esse país está precisando de civilidade, de harmonia, de muito mais de compreensão”, declarou o presidente. Ele chegou a ser vaiado por parte dos prefeitos quando entrou no salão, mas também ouviu diversos gritos de apoio.

Ele defendeu ainda que nenhum outro governo federal no país tem o mesmo tipo de relação cordial com as prefeituras, e que pretende participar de todas as edições da Marcha em seu mandato. Segundo Lula, ele faltou no ano passado por estar doente.

“Embora as cidades sejam os entes menores, é na cidade que as pessoas lutam por educação, por saúde, por lazer, por emprego. É na cidade que as pessoas têm o prefeito todo santo dia na sua frente. É mais difícil ver um governador, ver um presidente da República”, afirmou o chefe do Executivo.

“Isso nos obriga a ter uma relação civilizada. Nos obriga a ter uma relação compartilhada. A ouvir os prefeitos para que a gente possa tomar muitas das decisões que a gente toma no âmbito do governo federal”, acrescentou.

Entre os anúncios feitos pelo presidente estão a manutenção da alíquota atual de 8% sobre a folha de pagamento dos municípios, um novo prazo para o financiamento das dívidas previdenciárias dos municípios, novas regras para o pagamento de precatórios, e o repasse de R$ 4,3 bilhões para financiar o atendimento primário em saúde nos municípios.

Lula disse que os anúncios poderiam ter sido feitos por seus ministros, mas brincou: “vocês sabem que notícia boa quem dá é o prefeito. Aqui no caso é o presidente da República. Notícia ruim quem dá são os ministros”.