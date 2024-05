"Cumpriu seu papel", diz ex-presidente do TRE-DF sobre Moraes

O ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) Roberval Belinati afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), "cumpriu seu papel" em relação aos ataques de 8 de janeiro de 2023. O magistrado do Supremo é o relator do inquérito aberto na Corte para investigar os atos antidemocráticos.

Roberval afirmou que foi questionado, recentemente, sobre a conduta do magistrado, que se despede hoje da presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Me perguntaram o que eu achei do trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Cumpriu o papel dele. Cumpriu a Constituição. Esse é o papel da Justiça", disse ele. Atualmente, Roberval ocupa o cargo de de 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

80 anos da PF

As declarações ocorreram em discurso feito por ele para policiais federais na superintendência da corporação, no Setor Policial Sul. No local, ocorreu um evento em comemoração aos 80 anos da instituição.

Na ocasião, o diretor-executivo da Polícia Federal, Gustavo Paulo Leite de Souza, afirmou que, em um ano, foram atualizadas normas e procedimentos para aprimorar o trabalho de investigação.

"Atualizamos nossos mecanismos de investigação, de polícia judiciária, nosso código disciplinar. Enfrentamos questões difíceis, modernizamos as formas de retirada do país, reconhecendo o valor da família, da amamentação, para dizer a nossas mulheres e mães que podem continuar trabalhando em um ambiente favorável", destacou.