Lula anuncia mais medidas de apoio ao Rio Grande do Sul; acompanhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia, na manhã desta quarta-feira (29/5), novas medidas de apoio à população e à reconstrução do Rio Grande do Sul. Estarão presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros da Economia, Fernando Haddad; da Agricultura, Carlos Fávaro; de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; o presidente do Incra, César Aldrighi, e o diretor presidente da Finep, Celso Pansera. Acompanhe ao vivo:

A solenidade será realizada no Salão Leste do Palácio do Planalto. Neste mês, o governo federal anunciou um pacote de auxílio com um impacto financeiro estimado em R$ 50,9 bilhões.