Lula defende viagens ao exterior e integração da América do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta sexta-feira (31/5), por meio das redes sociais, a realização de viagens internacionais. O chefe do Executivo apontou ainda a necessidade de investimentos e da integração entre os países da América do Sul.

"Eu sei da responsabilidade do Brasil na América do Sul, como o país mais desenvolvido da região. Eu sempre digo que o Brasil não pode ser uma ilha de prosperidade enquanto os demais países não acompanham o crescimento. Por isso, as viagens internacionais são importantes, para que os empresários dos países sulamericanos possam investir juntos em setores chaves dos nossos países", escreveu.



Ao longo de 2023, o presidente Lula realizou uma série de viagens por quatro continentes: América, Ásia, Europa e África. No total, o petista visitou 24 países e foi criticado por conta da agenda internacional quando comparada à nacional.

Neste ano, o chefe do Executivo já cumpriu agendas no Egito, na Etiópia, na Guiana e em São Vicente e Granadinas. Este mês, adiou a viagem que faria para o Chile entre 17 e 18 de maio para acompanhar a situação do Rio Grande do Sul.