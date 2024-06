Presidente da OAB critica Moraes: "Lei não permite que vítima julgue o próprio caso"

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por ter ordenado na sexta-feira (31/5) as prisões de suspeitos de terem ameaçado familiares dele.

"A lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso", afirmou Simonetti. O presidente da OAB acrescenta que o STF erra ao julgar pessoas sem foro especial, segundo informações da Folha de S.Paulo.

A Polícia Federal prendeu, na manhã de sexta-feira, dois suspeitos. Um dos detidos, de acordo com fontes na PF, é fuzileiro naval. As prisões foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Também ocorreram ações de busca e apreensão que têm como objetivo identificar se os dois homens pretendiam colocar as ameaças em prática.

A PF identificou indícios de que os detidos estavam monitorando a rotina de familiares de Moraes. Eles foram presos preventivamente, já que as autoridades identificaram que a liberdade de ambos poderia colocar em risco a segurança das vítimas.

As diligências apontam que os dois teriam se irritado com decisões de Moraes, especialmente as que determinaram as prisões de envolvidos nos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes.