Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF rebate acusações de Textor

Durante participação na CPI do Senado que apura possíveis manipulações de jogos de futebol e apostas esportivas no Brasil (CPIMJAE), o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, o ex-árbitro Wilson Luiz Seneme, afirmou que as acusações do dono da SAF do Botafogo, John Textor, são irresponsáveis e que ele acredita em 0% nas denúncias apresentadas.

"Eu dou a ele 0% de possibilidade do que ele apresentou, porque efetivamente não vi e não identifiquei, com a experiência que tenho, nenhuma ação que possa me dar a mínima referência e transformá-la em algum tipo de manipulação de resultado. Não vejo nenhum indício de nada", afirmou Seneme.

Leia também: Leila Pereira rebate fala machista de Kajuru em CPI dos Jogos Esportivos



Para o presidente Comissão de Arbitragem da CBF a ação de Textor é irresponsável. "Transformar erro de arbitragem em denúncia para manipulação de resultados na minha visão é uma ação irresponsável. Devemos ter muito cuidado com isso, para ter mais elementos que possam comprovar", afirmou.

Durante a participação na CPI, Seneme ainda falou sobre o uso do VAR no Brasil. "O VAR não é o VAR do Brasil. O VAR é o VAR da Fifa. Eu não posso ter um VAR sem seguir um protocolo e um procedimento existente e fornecido pela Fifa, eu não tenho autorização para fazer isso", pontuou o presidente.

Ao vivo: CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas ouve Hélio Santos Menezes Junior, diretor de Governança, e Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da @CBF_Futebol. #CPIdasApostas https://t.co/QzaRODc10z — TV Senado (@tvsenado) June 6, 2024