Dilma parabeniza presidente eleita no México: "teu triunfo é o triunfo de todas"

A presidente do BRICS e ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff comemorou nesta quinta-feira (6/6) a eleição no México que elegeu Claudia Sheinbaum, a primeira mulher presidente daquele país.

Em uma publicação nas redes sociais, Dilma escreveu que o triunfo de Claudia Sheinbaum será o triunfo de todas as mulheres mexicanas e afirmou que ficou comovida com a campanha da presidente eleita.

“Você será a primeira mulher presidente do México. Tive a honra de ser a primeira mulher presidente do Brasil. Fiquei emocionada ao ouvir teu slogan: “Não estou sozinha, estamos todas aqui”. Teu triunfo é o triunfo de todas as mulheres mexicanas, das mulheres da América Latina e do mundo. Saiba que sempre terá meu apoio e solidariedade. Terás imensos desafios para construir, como dizes, o “segundo piso” da Quarta Transformação. Estamos e estaremos sempre ao teu lado", escreveu Dilma.

Claudia Sheinbaum do Partido Morena foi escolhida como presidente do México nas eleições realizadas no último fim de semana. A vitória dela é um marco para a política do país, já que ela é a primeira mulher a vencer uma eleição presidencial no México.

Na segunda-feira (3/6) o presidente Lula comemorou a vitória de Cláudia e disse que o México está garantido democraticamente.

Cláudia Sheinbaum é graduada em física e doutora em engenharia de energia. Aos 61 anos, teve uma carreira científica brilhante e, com os outros integrantes do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas das Nações Unidas (IPCC-ONU), recebeu o Nobel da Paz em 2007. A carreira política já se insinuava nos anos 1980, quando participou do movimento estudantil, mas o primeiro cargo público veio em 2000, quando assumiu como secretária do Meio Ambiente da Cidade do México.