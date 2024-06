Deputada Luiza Erundina apresenta melhora após dar entrada em UTI

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL/SP) apresentou melhora durante a noite e deve deixar a UTI nesta quinta-feira (6/6). Segundo publicação feita pela assessoria de comunicação da parlamentar, a deputada está disposta e conversando normalmente. "O quadro felizmente é estável", afirma a nota.

Nesta quarta-feira (5/6) a deputada Luiza Erundina, que tem 89 anos, passou mal durante sessão na Comissão de Direitos Humanos na Câmara. Antes, Erundina defendia, diante dos parlamentares e dos deputados da oposição, a proposta da deputada Maria do Rosário (PT-RS) que determina cumprimento de resolução da Comissão da Verdade para que sejam expostos os nomes das vítimas da ditadura.

"Não é nenhum favor que o estado brasileiro está a fazer de colocar em público o nome das vítimas da ditadura militar. Eles que são os avalistas dessa democracia, ainda incipiente mas é aquela que o Brasil ainda consegue manter. Portanto, a iniciativa de deputada Maria do Rosário, levando ao cumprimento a resolução do relatório geral da Comissão da Verdade, de trazer a público, revelar o nome das vítimas que deram a vida para que hoje pudéssemos estar aqui com o legislativo funcionando. E os fatos daquele triste período da história brasileira ainda estão para ser revelados plenamente e os responsáveis por ele ainda precisam ter resposta. É inaceitável que se questione uma inciativa de lei de uma deputada nossa", afirmou durante discurso.

Depois, durante a fala do deputado Ivan Valente, Erudina se levantou e foi levada por assessores e deputados para fora da comissão. Luiza Erundina tem 25 anos de mandato parlamentar e é a deputada mais velha na Câmara.

Ela foi internada na UTI do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, com baixa saturação de oxigênio e realizou exames ao longo da noite.

A deputada Erika Hilton, afirmou nas redes sociais que Luiza Erundina passou mal depois de duas horas de "puro caos causado pelos bolsonaristas na Comissão de Direitos Humanos" e cobrou do presidente da Câmara um posicionamento firme para reduzir a violência na Casa.