Lula recebe Pacheco e líderes do Senado no Alvorada nesta terça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, nesta terça-feira (5/3), às 19h, no Palácio da Alvorada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e os líderes da Casa Alta. O petista busca aprofundar laços com o Congresso e se aproximar da articulação junto aos parlamentares.

Nos moldes do encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e os líderes, antes do Carnaval, devem participar da reunião de hoje alguns dos ministros palacianos, como Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação da Presidência — Secom) e Fernando Haddad (Fazenda).

Entre os temas que devem ser tratados estão as propostas que buscam limitar o mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos; o fim da reeleição, que entraria em vigor apenas em 2030, se aprovada; bem como o impasse sobre a desoneração das folhas de pagamento das prefeituras, que, diferentemente dos 17 setores da economia, não teve a reoneração revogada pela medida provisória (MP) editada pelo governo.



Outro tema que deve ser abordado na reunião é o veto de Lula a R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão, aprovado pelos parlamentares no Orçamento de 2024 e que tem expressivas chances de ser derrubado.