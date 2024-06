Lula recebe ligação de Putin e conversa sobre o RS e a guerra na Ucrânia

Lula reforçou também a necessidade de uma ampla reforma do sistema de governança global, a ser debatido no âmbito do G20 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um telefonema, nesta segunda-feira (10/6), do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo nota divulgada pelo Planalto, o líder russo expressou solidariedade às milhares de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Já o petista falou sobre a guerra na Ucrânia, reiterando negociações de paz de ambos os lados.

"Sobre a Ucrânia, o presidente Lula reiterou a defesa de negociações de paz que envolvam os dois lados do conflito, em linha com documento assinado pelos assessores presidenciais Celso Amorim e seu homólogo chinês Wang Yi", apontou a equipe palaciana.

Os presidentes conversaram ainda sobre cooperação econômica bilateral, governança multilateral e Putin recordou a visita recente da presidenta do Banco do BRICS, Dilma Rousseff, ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.



Lula reforçou também a necessidade de uma ampla reforma do sistema de governança global, a ser debatido no âmbito do G20, que reflita os novos arranjos geopolíticos mundiais e reforcem o papel das Nações Unidas como espaço de concertação para a prevenção de conflitos.