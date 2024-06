Crédito de R$ 15 bi para o RS está disponível a partir desta terça (11/6), diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou nesta segunda-feira (10/6) que empresas gaúchas vão poder acessar a partir desta terça-feira (11) as linhas de crédito emergencial para o Rio Grande do Sul, que totalizam R$ 15 bilhões.

Os empréstimos estarão disponíveis em todos os bancos atendidos pelo BNDES, mas de forma gradual. Sete instituições financeiras passam a disponibilizar o crédito nesta terça, e outras devem seguir durante a semana. São elas: BRDE, Banrisul, Bradesco, Banco Safra, e as cooperativas Sicredi e Cresol.

“Esses bancos já estão preparados para receber propostas das empresas amanhã. A linha de crédito mais rápida que já tivemos na história do BNDES”, disse Mercadante em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. Também estava presente o ministro da secretaria extraordinária de Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.

Segundo Mercadante, o crédito ficará disponível por um ano, para empresas e todos os portes e, para as pessoas físicas que sejam produtores rurais, transportadores autônomos de carga e microempresários individuais (MEIs), mas apenas nas cidades em estado de calamidade.

“Esses recursos precisam chegar na ponta o mais rápido possível, com todos os desafios que estou listando aqui. As empresas devem procurar o gerente do seu banco”, destacou Mercadante.