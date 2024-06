Lula se encontra com o Papa e fala sobre "campanha por um mundo mais humano"

O chefe do Executivo brasileiro ainda se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron. O pedido para o encontro entre os líderes partiu do lado francês. Lula ainda se encontrou com o presidente da Turquia, Recep Erdogan que pediu apoio de Lula para que seu país passe a integrar o BRICS, bloco de países originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que teve em 2023 as adesões de Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã.

Lula disse quer vai apoiar a demanda turca e afirmou que pretende fazer uma visita ao país localizado na região que conecta a Europa ao Oriente Médio. Erdogan confirmou que estará no Brasil para a Cúpula do G20, nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

Em outra agenda, o ministro da Índia, Narendra Modi confirmou presença na Cúpula do G20, que será realizada no Brasil em novembro, no Rio de Janeiro e disse ao representante indiano que pretende fazer uma visita ao país asiático.