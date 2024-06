Comediantes brasileiros se encontram com o papa no Vaticano

Os comediantes brasileiros Fabio Porchat, Cacau Protásio e Cris Werson se encontraram nesta sexta-feira (14/6) com o papa Francisco, no Vaticano. A audiência com cerca de 200 humoristas de todo mundo foi realizada na Sala Clementina. O encontrou ocorreu pouco antes do papa embarcar para a reunião do G7.

Ao receber os comendiantes, o papa Francisco enalteceu a comédia como forma de comunicar e aliviar as dores do mundo.

"Embora a comunicação hoje em dia muitas vezes gere contraposições, vocês sabem como unir realidades diferentes e, às vezes, até opostas. O riso do humorismo nunca é "contra" alguém, mas é sempre inclusivo, proativo, desperta abertura, simpatia e empatia", disse o Papa em seu discurso.

O pontífice também afirmou que entre todos os artistas, os humoristas são os mais amados. "Tenho grande estima por vocês artistas que se expressam com a linguagem da comédia, do humorismo e da ironia. De todos os profissionais que trabalham na televisão, no cinema, no teatro, na mídia impressa, com músicas, nas redes sociais, vocês estão entre os mais amados, procurados e aplaudidos. Certamente porque são bons, mas há também outro motivo: vocês têm e cultivam o dom de fazer as pessoas rirem."

Leia também: Estreias da semana tematizam propostas religiosas

Pelas redes sociais, os humoristas contaram um pouco sobre o encontro.

Fabio Porchat registrou o ambiente e, mostrando Whoopi Goldberg e Cris Rock ao fundo, disse "Estamos aqui, fingindo normalidade, naturalidade, de boa".

A atriz Cacau Protásio viajou acompanhada do marido, Janderson Pires, e pediu ao papa que abençoasse as alianças do casal. Vestida de branco, disse que achou ia infartar. Antes de chegar à Sala Clementina, Protásio disse que tinha uma listinha de pedidos para levar ao papa.

Cris Werson disse que estava muito nervosa e se mostrou deslumbranda com o local do encontro.

Também participaram do encontro os humoristas Crhis Rock, Whoppi Golper, Florinda Meza, Jimmy Fallon, Lino Banfi, Stephen Merchant, e Christian De Sica, Luciana Littizzetto.