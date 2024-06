Lula viaja ao Rio de Janeiro para a posse da nova presidente da Petrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca nesta quarta-feira (19/6) no Rio de Janeiro (RJ). Na data, o chefe do Executivo participará da posse da presidente da Petrobras, Magda Chambriard. O evento está previsto para às 15h30, no Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes).



O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, no último dia 24, a nomeação da engenheira de 66 anos para o cargo. A indicação, feita pelo Ministério de Minas e Energia (MME), ocorreu no último dia 15, logo após a saída do ex-presidente Jean Paul Prates.



Em seguida, o petista estará na cerimônia de comemoração do Dia Nacional do Cinema ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes, na Barra da Tijuca. A primeira-dama do Brasil, Janja Silva; o secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares; a secretária do Audiovisual (SAV), Joelma Gonzaga; e o diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema (Ancine), Alex Braga, também devem estar presentes.



Já no dia 20, em evento em Fortaleza, Lula anunciará investimentos para instituições federais do Ceará, com foco em melhorias na educação e na saúde do estado e contará com a presença do ministro Camilo Santana. Segundo o Planalto, serão beneficiados com investimentos a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Federal do Cariri (UFCA), a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Às 16h, o chefe do Executivo estará na cerimônia de entrega do Residencial Cidade Jardim III do Minha Casa, Minha Vida (MCMV).



Na sexta-feira (21), o presidente viaja para Teresina (PI) para o encerramento da Caravana Federativa e anúncio de cessões de terrenos da Secretaria de Patrimônio da União. Depois, em São Luís (MA) a expectativa é de que acompanhe a celebração da Renovação do Contrato de Concessão do Porto do Itaqui e Anúncios do Ministério de Minas e Energia.