Funcionária de supermercado impressiona com semelhança com Sandy

Idênticas! A semelhança da cantora Sandy com a funcionária de um supermercado vem impressionando os fãs da artista. Quem vê de longe pode até pensar que a filha de Xororó mudou de profissão e resolveu viver uma vida anônima, longe dos holofotes.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um cliente que passava pelo estabelecimento resolveu registrar e comparar a jovem com a cantora. "Olha gente, sabe a Sandy, do Sandy e Junior? Ela trabalha no mercado aqui perto de casa e eu posso provar", comentou ele.

Nas imagens, a jovem aparece usando um colete específico da rede, e passando os produtos alimentícios na máquina de registro do caixa. Além do rosto, as características da profissional são semelhantes as da cantora. Usando óculos, com os cabelos curtos e mechas loiras, a caixa parece não ligar para a gravação.

Na web, os internautas brincaram com a comparação e os comentários foram hilários. "Se a renda do sacolão faz sorrir ou faz chorar", citou um internauta. "O que cê foi fazer no caixa Maria Chiquinha", comentou outro usuário. "Dig Dig Joy, vem comprar comigo", escreveu outro internauta.

Pausa na carreira

Vale lembrar que, na última segunda-feira (17), Sandy se despediu oficialmente dos palcos para uma pausa na carreira após as apresentações agendadas em prol das vítimas das enchentes no RS. Nas redes sociais, a cantora pediu que os fãs a aguardem.