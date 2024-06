Eduardo Suplicy convida cidadãos de SP a participarem de aniversário dele

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) publicou um vídeo chamando o público para a celebração do aniversário dele no próximo sábado (22/6), na Praça Dom José Gaspar, em São Paulo, a partir do meio-dia.

Apesar do dia oficial do aniversário dele ser nesta sexta (21), em que completa 83 anos, ele fará a celebração no sábado, seguindo a tradição desde 2016 de celebrar na Praça Dom José Gaspar.

"Você já sabe que no sábado agora, dia 22 de junho, vou comemorar meus 83 anos, que completo amanhã dia 21, te recebendo para um abraço na Praça Dom José Gaspar, a partir do meio-dia", escreveu ele nas redes sociais.

No vídeo postado, ele dá detalhes de como chegar no local. "Ali nós estaremos para comemorar o meu aniversário de 83 anos. Ali vou dar um beijo em cada um e também um grande abraço em todas as minhas amigas e em todos os meus amigos que quiserem vir", finalizou o deputado.