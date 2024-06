Lula diz que pediu a Lira para "colocar limite" nos parlamentares e "evitar desgraça"

"Acho que tem um certo nível de ofensas pessoais dentro do Congresso Nacional", apontou em entrevista à rádio Mirante, do Maranhão - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relatou nesta sexta-feira (21/6) ter pedido ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para "colocar um limite" nos parlamentares para evitar "uma desgraça".

"Acho que tem um certo nível de ofensas pessoais dentro do Congresso Nacional", apontou em entrevista à rádio Mirante, do Maranhão.

"Uma semana dessas liguei para o Lira e falei: 'É preciso colocar um limite nas pessoas porque daqui a certo tempo vai acontecer uma desgraça dentro da Câmara e do Senado'. Acho que todo mundo está preocupado com isso."

O petista disse ainda ter esperanças de que a população escolha melhor os representantes nas Casas.

"Eu sempre fico rezando para que nas próximas eleições o povo consiga melhorar o nível de pessoas que eles elegem", reforçou.

Frequentemente, os congressistas têm aparecido brigando. No último dia 5, os deputados federais André Janones (Avante-MG) e Nikolas Ferreira (PL-MG) discutiram na Câmara dos Deputados e precisaram ser apartados durante a sessão do Conselho de Ética, que julgou uma representação contra Janones por suposta prática de "rachadinha".

Já no dia 11, Lira apresentou ao Colégio de Líderes da Casa um projeto de resolução que muda o Regimento Interno da Câmara e cria medidas de suspensão do mandato e exclusão de deputados do trabalho em Comissões. As punições ocorrerão aos deputados que infringirem o Código de Ética.

"Não podemos mais continuar assistindo aos embates quase físicos que vêm ocorrendo na Casa e que desvirtuam o ambiente parlamentar, comprometem o seu caráter democrático e — principalmente — aviltam a imagem do Parlamento na sociedade brasileira", escreveu Lira por meio das redes sociais na data.