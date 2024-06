André Mendonça vai tomar posse hoje como ministro titular do TSE

O ministro André Mendonça toma posse, nesta terça-feira (25/6), como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A solenidade ocorre no plenário da Corte eleitoral, aqui em Brasília, a partir das 19h. Mendonça assume uma das vagas destinadas a magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF), que foi aberta após o término do segundo biênio do ministro Alexandre de Moraes no TSE, no início deste mês.

Quem é André Mendonça?

André Luiz de Almeida Mendonça é natural de Santos (SP) e tem 51 anos. Ele é mestre e doutor em direito, com menção de Doutorado Internacional pela Universidade de Salamanca, na Espanha, onde atua como professor do Programa de Doutorado em Estado de Derecho y Gobernanza Global.

Além disso, Mendonça foi pesquisador e professor visitante da Universidade de Stetson, nos Estados Unidos, e é professor de graduação em direito na Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília e de diversos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil.

Antes de assumir uma cadeira no STF, em 16 de dezembro de 2021, por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), André Mendonça foi diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da Advocacia-Geral da União (AGU).

Ele também foi também corregedor-geral da AGU, assessor especial na Controladoria-Geral da União (CGU), advogado-geral da União por duas vezes e ministro da Justiça e Segurança Pública da gestão Bolsonaro (2020-2021).