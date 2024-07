Elon Musk critica Alexandre de Moraes: "A lei está violando a lei"

O bilionário Elon Musk voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no domingo (30/6). O empresário republicou um comunicado do departamento para Assuntos Governamentais Globais do X (antigo Twiter), que disse que Moraes ordenou que a rede social excluísse publicações que criticavam um político brasileiro, e deu ao um prazo "irrazoável de apenas duas horas para cumpri-lo, sob multa diária de 100.000 reais".

Na legenda da publicação, Musk escreveu: "A lei está violando a lei". O bilionário, dono da rede social X, já tinha disparado uma série de críticas ao ministro Alexandre de Moraes em abril. O embate começou quando Musk ameaçou desbloquear perfis suspensos por determinação judicial. O empresário chamou Moraes de "ditador".

The law is violating the law https://t.co/qCdeJfWwFa — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2024

Além disso, na época Elon Musk afirmou que o ministro do STF "deveria renunciar ou sofrer impeachment" e que o X poderia sair do Brasil. “Estamos levantando todas as restrições. Este juiz (Alexandre de Moraes) aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortar o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório de lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro”, escreveu.

