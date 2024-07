"Não estamos aqui para um concurso de simpatia", diz ministro da Agricultura

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou nesta quarta-feira (3/7) que o governo não está “participando de um concurso de simpatia”, reconhecendo que parte do setor do agronegócio faz fortes críticas à gestão.



A fala ocorreu durante o lançamento do Plano Safra 2024/2025 para os grandes produtores, com a presença de representantes do agro, no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros ministro também estavam presentes.



“As pessoas podem até não gostar de nós, mas não estamos aqui participando de um concurso de simpatia. Estamos aqui trabalhando para que essa agropecuária continue sendo uma força da economia brasileira”, enfatizou Fávaro.



O governo foi criticado por ter adiado em uma semana o lançamento do Plano Safra, previsto inicialmente para a quarta-feira passada (26/6). O governo também desistiu de fazer o evento no Mato Grosso, um dos estados mais ligados ao agro, mas também ao bolsonarismo.



O Plano Safra para o agronegócio foi lançado com R$ 400,59 bilhões em créditos para o setor, o maior valor da história, mais R$ 108 bilhões em Letras de Crédito Agrícola (LCA), um total de R$ 508,59 bilhões. Pela manhã, Lula também lançou o Plano Safra 2024/2025 para a Agricultura Familiar, com R$ 76 bilhões em crédito.



Fávaro destacou ainda, em seu discurso, o aumento do Seguro Rural para municípios do Rio Grande do Sul atingidos por enchentes. Segundo ele, o número de produtores gaúchos cobertos passou de 12 mil para 26 mil, e valor coberto passou de R$ 5,5 bilhões para R$ 11 bilhões.