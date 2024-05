Boulos tem 24% e Nunes 23% na disputa para prefeito de SP, diz Datafolha

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) estão tecnicamente empatados nas intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Segundo a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira (29/5), Boulos tem 24% e Nunes 23%.

Em seguida aparecem o apresentador Luiz Datena (PSDB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), ambos com 8%. O empresário Pablo Marçal (PRTB) está em quinto, com 7%, seguido da pré-candidata Maria Helena (Novo) e do deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), que têm 4%. João Pimenta (PCO), Ricardo Senese (UP) e Fernando Fantazzi têm 1% das intenções de voto.

O levantamento do Datafolha foi feito na segunda (27/5) e na terça (28/5) com 1.092 eleitores de São Paulo. A margem de erro é de três pontos para mais ou menos. O trabalho foi contratado pelo jornal Folha de S. Paulo e está registrado na Justiça Eleitoral, sob o número SP-08145/2024.

Eleições 2024

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 6 de outubro deste ano, os 152 milhões de eleitores vão às urnas nos 5.570 municípios do país para votar em prefeitos e vereadores. No caso dos locais em que houver a necessidade de um segundo turno, este ocorrerá no dia 27 do mesmo mês.

A propaganda eleitoral em ambiente virtual só pode começar em 16 de agosto, após o registro das candidaturas. Antes desta data, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa. Já na rádio e televisão, as campanhas passarão a ser exibidas em 30 de agosto e se encerram em 3 de outubro.