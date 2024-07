Xuxa revela não se importar que o marido dê em cima de mulheres

Após polêmica envolvendo o marido de Xuxa Meneghel , onde Junno deu em cima da esposa de Yuri Bonotto, através das redes sociais, a Rainha dos Baixinhos decidiu falar sobre a atitude do companheiro. A artista revelou, durante a gravação do programa Lady Night, que não se incomoda com os flertes.

A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira. No entanto, a entrevista de Xuxa com Tatá Werneck, deve ir ao ar apenas em outubro. No bate-papo, que também contou com a presença de Angélica, Tatá questionou se as artistas topariam fazer um “ménage” com ela. A esposa de Luciano Huck, negou. Contudo, Meneghel teria declarado: “quem sabe”.



Além disso, em outro momento, a mãe de Sasha revelou que gosta de ver o marido se relacionando com outras mulheres e costuma topar "aventuras". Entretanto, a humorista explicou que tudo tratava-se apenas de uma brincadeira. “Era uma grande brincadeira sobre se ela faria algo comigo e ela só foi simpática e entrou na brincadeira. Eu nem sabia dessa especulação sobre o caso [do flerte do Junno]. A intenção era só alegrar as pessoas na hora”, disse Tatá Werneck.



No entanto, vale relembrar que recentemente o marido de Xuxa foi alvo de uma polêmica, após flertar com Leoni Escobar, esposa de Yuri Bonotto, bombeiro da Eliana. Junno reagia as fotos que a influenciadora postava nas redes sociais, com emojis de foguinho. Yuri foi a público relatar o acontecido, sem citar nomes e Junno, mandou uma mensagem para o bombeiro tentando se justificar e dizendo que admirava o casal.



Por fim, após não conseguir convencer Yuri, Junno declarou: “A pessoa aparece bronzeada, é uma foto quente, nada demais. Não tem conotação sexual. Pelo pouco que vi da tua mulher, que é papo reto, se ela tivesse se incomodado, pensado algo, teria me dado um esporro, deixado de me seguir… Cara, sinceramente, apenas usei poucas ferramentas de interação. Nunca escrevi uma linha cantando sua mulher”.