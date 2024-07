Festa de Elmar tem cumprimentos entre os desafetos Lira e Padilha

A mega festa do deputado Elmar Nascimento (União-BA) colocou o baiano como um dos favoritos na longa corrida pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados. O evento que contou com a presença de pelo menos 10 ministros do governo Lula colocou lado a lado aliados e adversários que manifestaram apoio ao parlamentar.

No meio do churrasco para centenas ao som de Timbalada em uma mansão no Lago Sul, em Brasília, nesta quarta-feira (10/7), Lira encontrou e cumprimentou o ministro da Secretária de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tido como desafeto do presidente da Câmara que disse publicamente, em abril, que o ministro era incompetente e centralizador.

Enquanto Lira conversava com o aliado e ministro do governo Lula, André Fufuca, da pasta do Esporte, Padilha faz um cumprimento cordial, mas sem a mesma empolgação demonstrada aos outros convidados, a quem fazia questão de abraçar. Os jornalistas questionaram Lira, ao que ele rebateu “querem que eu vá embora da festa?”.

Nas últimas contas da reportagem, circularam pelo evento mais de 350 deputados e senadores, tendo presenças desde o senador Sérgio Moro (União-PR) até o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Entre os convidados, ouviu-se sobre a festa do dia anterior, do também candidato à sucessão de Lira, e também baiano, Antônio Brito (PSD), que aconteceu em um restaurante de Brasília. O encontro de Antônio foi avaliada por alguns deputados como “tímido”, que diferente do evento de Elmar, não conseguiu reunir as principais lideranças do PT e do PL.

Outro que está na disputa é o presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), que também andou realizando evento na capital federal, mas apesar de ter largado bem, segundo interlocutores ouvidos pela reportagem, perdeu tração pela imagem que muitos parlamentares terem de a legenda de Pereira ainda estar muito ligada à Igreja Universal do bispo Edir Macedo.

Algumas das lideranças presentes na festa desta de Elmar:



Ministros de Lula

Geraldo Alckmin (Vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio);



Rui Costa (Casa Civil);



Alexandre Padilha (Relações Institucionais);



Waldez Góes (Desenvolvimento Regional);



Luiz Marinho (Trabalho);



Celso Sabino (Turismo);



André Fufuca (Esporte);



Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos);



Jader Filho (Cidades)



Outros nomes:

Arthur Lira (PP-AL) – Presidente da Câmara;



Ronaldo Caiado (União Brasil), governador GO;



Antonio Rueda, presidente do União;



ACM Neto, vice-presidente União;



Marcelo Freixo, presidente da Embratur;



Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara;



Senadores

Sérgio Moro (União Brasil-PR);



Marcos Rogério (PL-RO);



Jorge Seif (PL-SC);



Ciro Nogueira (PP-PI);



Deputados

Antonio Brito (PSD-BA);



José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara;



Dandara (PT-MG);



Maria do Rosário (PT-RS);



Carlos Zarattini (PT-SP);



Zeca Dirceu (PT-PR);



Lindbergh Farias (PT-RJ);



Marcon (PT-RS)



Valmir Assunção (PT-BA)



Ricardo Barros (PP-PR);



Arthur Maia (União-BA);



Carlos Henrique Gaguim (União-TO);



Mendonça Filho (União-PE);



Dani Cunha (União-RJ);



Kim Kataguiri (União-SP);



Pauderney Avelino (União-AM);



André Janones (Avante-MG);



Marcelo Álvaro Antonio (PL-MG);



Eunício Oliveira (MDB-CE);



André Figueiredo (PDT-CE);



Jandira Feghali (PC do B-RJ);



Orlando Silva (PC do B-SP).