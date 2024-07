Em São Paulo, Lula critica ausência de Tarcísio em anúncio de investimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do anúncio de execução de obras nas rodovias Presidente Dutra (BR-116/RJ/SP) e Rio-Santos (BR-101/RJ/SP) nesta sexta-feira (19/7), em São José dos Campos (SP). O petista comentou que tanto os prefeitos da região quanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foram convidados para a ocasião, mas ponderou que o bolsonarista era livre para ir ou não. Em tom de crítica, disse ainda que mesmo sendo adversários, já deveria ter chegado a hora de Tarcísio governar para todo o povo.

“Eu espero que um dia ele (Tarcísio) comece a mostrar para o povo que a gente pode ter sido adversário, ter disputado eleições, mas que, depois, a gente precisa governar para o povo”, destacou Lula no evento, realizado no Hotel Nacional Inn, na cidade paulista.

O presidente aproveitou para alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Sem mencionar o nome do antigo chefe do Executivo federal, disse que ele era evitado nos encontros internacionais com o Brasil, relegado a um papel secundário no cenário global. E destacou que, na gestão petista, a imagem internacional do país foi recuperada. “Se no ano passado eu fui ao mundo, agora não preciso mais, o mundo vem ao Brasil”, frisou, dando o recado de que deve viajar menos no resto do mandato.

Após o anúncio dos investimentos em estradas, Lula vai até a Embraer, onde será anunciada uma linha de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES) para as exportações de aeronaves brasileiras.



Lula esteve na fabricante no fim de abril, quando participou da entrega de uma nova aeronave para a companhia Azul, e a Embraer realizou o anúncio de R$ 2 bilhões de investimentos com a contratação de mais de 900 novos empregados ainda este ano.

Também participam da solenidade os ministros Geraldo Alckmin (Indústria), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Renan Filho (Transportes) e Fernando Haddad (Fazenda).