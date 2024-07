Lula diz que ficou assustado com fala de Maduro sobre banho de sangue

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que o presidente venezuelano Nicolás Maduro deve aprender que ao perder uma eleição, é preciso respeitar o resultado e ir "embora". As declarações foram dadas na manhã desta segunda-feira (22/7), durante um uma entrevista no Palácio do Planalto, para jornalistas de agências internacionais como a Reuters, Bloomberg, France Presse e Associated Press.

"Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto. O Maduro tem que aprender, quando você ganha, você fica; quando você perde, você vai embora", disse Lula, segundo o trecho antecipado pela agência Reuters.

Lula ainda apontou que o Brasil está atento ao processo eleitoral do país vizinho e aponta que o assessor da Presidência para assuntos internacionais, embaixador Celso Amorim, será enviado para acompanhar o pleito.

"Eu já falei para o Maduro duas vezes, e o Maduro sabe, que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo o mundo", afirmou Lula.

Banho de sangue

Na semana passada o presidente venezuelano disse que caso perdesse as eleições poderia acontecer um 'banho de sangue' no país. Na ocasião o governo não deu nenhuma declaração sobre a afirmação de Maduro e na última sexta-feira (19/7), em um anúncio de investimentos em São Paulo, Lula contemporizou e disse que o Brasil não deve brigar com ninguém.

"Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer com Nicarágua? Por que eu vou querer com a Argentina? Eles que elejam os presidentes que quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado", disse o presidente na ocasião.

As eleições na Venezuela acontecem no próximo domingo (28/7) e a comunidade internacional tem expressado preocupações com o pleito depois de diversas denúcias de perseguições de opositores ao governo Maduro e a impugnação da principal líder da oposição ao governo, Corina Yoris, representante da Plataforma Democrática Unitária (PUD).