Lula volta a criticar governo de Netanyahu por guerra: "Irresponsável"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta terça-feira (23/7) o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por suas ações na Faixa de Gaza. Lula chamou de "irresponsável" o governo israelense e o criticou por não respeitar as decisões da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ele também destacou que Netanyahu foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) da mesma forma que o presidente russo, Vladimir Putin, pela invasão da Ucrânia. Durante discurso, Lula comparou as ações de governos brasileiros anteriores com a guerra na Faixa de Gaza, ao falar sobre o desmonte de investimentos na Saúde e Educação.

"Esse país, eu diria, o que eles fizeram depois do impeachment da Dilma (Rousseff) é o que o Netanyahu está fazendo na Faixa de Gaza, na Palestina. O que eles fizeram com esse país foi um pouco isso. Neste final de semana morreram 70 pessoas na Faixa de Gaza. No final de semana passado, morreu mais 90. E quem é que está morrendo? É soldado? Não. É terrorista? Não. São mulheres e crianças que são vítimas de ataques todo santo dia de um governo que já foi condenado pelo tribunal internacional", declarou o chefe do Executivo.

Condenação pelo Tribunal Internacional

Lula participou hoje do anúncio de R$ 79,3 milhões em investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), realizado no campus Lagoa do Sino, em Buri, São Paulo.

"O mesmo tribunal que condenou o Putin pela guerra da Ucrânia condenou Israel porque está fazendo isso com a Faixa de Gaza. E não é o povo de Israel, porque povo de Israel também não quer guerra. O povo de Israel quer paz. É o governo que é irresponsável e sequer respeita as decisões da ONU", acrescentou ainda o presidente.

A Procuradoria do Tribunal Internacional solicitou a prisão de Netanyahu e de três líderes do grupo extremista Hamas. Da mesma forma, Putin também tem um mandado de prisão em aberto. Eles podem ser presos caso desembarquem em um dos países signatários do Tribunal.