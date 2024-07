STF determina novo inquérito sobre Carla Zambelli

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal abra novo inquérito para investigar a ligação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) com a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. O magistrado atendeu ao pedido da PF, que aponta a parlamentar de articular a ida da influenciadora Elisa Robson à Espanha para levantar dados sobre supostos financiamentos da Venezuela a partidos de esquerda na América Latina e na Europa.

A decisão, a qual o Correio teve acesso, está em sigilo. De acordo com as investigações, Elisa teria encontrado o general Hugo Carvajal, que acusava o governo de Nicolás Maduro de repassar recursos também ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, à época das eleições presidenciais.

Elisa teria repassado um dossiê sobre o tema ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, preso sob a acusação de ter facilitado a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Ele determinou que a PF abrisse inquérito a respeito.

De acordo com a PF, a tentativa de golpe começara a ser articulada em julho de 2022. Zambelli teria intermediado a viagem de Elisa um mês antes de uma reunião, no Palácio do Planalto, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a citar Carvajal. A PF afirma que as afirmações sobre o financiamento venezuelano são "inverídicas" e tinham o objetivo prejudicar a campanha eleitoral e beneficiar Bolsonaro. Moraes afirma que as revelações têm ligações com outras diligências em andamento no Supremo.

Procurada pelo Correio, por meio de sua assessoria Zambelli se disse "surpresa" com a decisão "de que teria sido incluída em uma investigação sobre a chamada 'minuta do golpe'".