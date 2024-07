João Campos escanteia PT em escolha de vice, em Recife (PE)

Reunião no Planalto, na última quinta, selou apoio do PT à reeleição de João Campos (PSB), mesmo sem vice - (crédito: Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto)

Em Recife (PE), o prefeito João Campos (PSB) decidiu escolher o ex-chefe de gabinete Victor Marques, recém-filiado ao PCdoB, como vice na disputa pela reeleição. A decisão acabou por frustrar o PT, que chegou a cogitar indicar um nome para o posto.

"Foi um processo que nós fizemos de convergência progressiva, construção da unidade, o presidente Lula participou. Óbvio que o PT tinha legitimidade de indicar nomes (...). Para a unidade do campo nacional, era importante essa construção", afirmou Gleisi Hoffman durante a convenção que confirmou o vice, nesta segunda (22/7).

Leia também: Deputado Pedro Paulo deixa chapa de Eduardo Paes no Rio



O PT abriu mão da indicação do vice, com a aprovação do presidente Lula (PT), em um encontro, no Palácio do Planalto, na última quinta (18), com João Campos e os presidentes do PSB, Carlos Siqueira, e do PT, Gleisi Hoffmann.

O PCdoB compõe a base do governo federal, mas a escolha não deixa de representar uma derrota aos petistas, que enfrentam dificuldades para a escolha de candidatos a prefeitos e vices nas eleições deste ano.

Leia também: Kamala aparece dois pontos à frente de Trump na primeira pesquisa eleitoral

Victor, que foi chefe de gabinete da gestão Campos em Recife, afirmou que a filiação ao PCdoB teria sido produto de uma “construção política". "Foi feita uma construção política com diversos partidos, com diversos partidos, conduzida pelo prefeito João Campos e pelo presidente Lula. Uma construção muito madura; portanto isso é feito (como) fruto de uma união."

O PT buscava indicar Mozart Sales para a candidatura de João Campos. Sales deixou o cargo de assessor especial do Ministério das Relações Institucionais para concorrer, uma vez que aqueles que ocupam cargos de confiança devem se desincompatibilizar três meses antes do pleito para concorrer. Victor Marques, no entanto, era a preferência do prefeito.

Campos, segundo o levantamento do Datafolha divulgado no dia 5 de julho, lidera com 75% as intenções de voto e é um dos cotados para concorrer ao governo de Pernambuco em 2026.

"A gente tem a Frente Popular do Recife reunida, a frente que representa o maior conjunto de representatividade de forças políticas desta eleição aqui no Recife (...). Essa unidade que aqui apresenta a chapa de João e de Victor, reunidos os doze partidos (da Frente Popular)", declarou Campos.