Chanceleres do Brasil e da Colômbia discutem eleições venezuelanas

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se nesta quinta-feira (25/7) com o chanceler da Colômbia, Luis Gilberto Murillo. No encontro, um dos principais temas discutidos foi a eleição presidencial na Venezuela, no domingo (28), que vem preocupando líderes sul-americanos.



Assim como o Brasil, a Colômbia também foi alvo de críticas – sem provas – do líder venezuelano Nicolás Maduro, que pôs em dúvida o sistema eleitoral dos dois países. Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro ter cancelado ontem (24) o envio de observadores para o pleito, a Colômbia fez o mesmo nesta quinta.

A conversa ocorreu no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Murillo lideraria a missão eleitoral à Venezuela. No Brasil, até o momento, está confirmada a viagem do assessor especial da Presidência da República, embaixador Celso Amorim. Maduro escalou a preocupação no continente após declarar que haverá um “banho de sangue” caso perca no resultado das urnas.

Os chanceleres também conversaram sobre a preparação para a COP 30, realizada no Brasil em 2025, e para a 16ª Conferência sobre Biodiversidade de 2024, que ocorre em Cali, na Colômbia, entre outubro e novembro deste ano.



Parceria comercial

Além disso, Mauro Vieira e Luis Gilberto Murillo conversaram sobre as relações bilaterais. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Colômbia, com exportações somando US$ 3,8 bilhões em 2023, e importações de US$ 2,3 bilhões. Mais de 70 empresas brasileiras mantêm presença na Colômbia.