Itamaraty chama embaixador do Brasil na Argentina para debater relação bilateral

O Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, convocou o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, para consultas em Brasília. O embaixador já se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e, brevemente, se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

A visita do embaixador tem como objetivo “discutir a conjuntura e decidir como tocar a relação” com o governo Javier Milei. O presidente argentino tem relação pouco amistosa com Lula, apesar da importante parceria comercial entre Brasil e Argentina no continente.

"A ideia é conversar sobre temas da relação bilateral, como levar adiante da melhor maneira possível, com a atenção que merece ter. Relação dessa profundidade que a gente tem com a Argentina", disse Bitelli. "Presidentes têm visões distintas. A preocupação é que isso não chegue a prejudicar a relação. Presidente Lula tem claro que a relação entre os dois países tem que continuar densa e importante como ela é, independentemente de diferenças de prioridades e visões de mundo", emendou.

Leia também:

Em termos da diplomacia, convocar um embaixador para consultas é um indicativo de problemas na interlocução entre os países. A convocação de Bitelli se dá após a vinda de Milei ao Brasil para participação na Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac), em Balneário Camboriú (SC), na última semana.

Durante a visita, Milei se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com parlamentares bolsonaristas. Porém, alegando ao Itamaraty que a estadia se tratava de uma “visita privada”, descartou a possibilidade de um encontro com Lula. Desde sua posse, em 2023, o presidente argentino e o petista nunca se encontraram.

Além disso, no período em que estava em SC para o Cpac, Milei deixou de comparecer à reunião do Mercosul, ocorrida na última segunda-feira (8/7) em Assunção, no Paraguai. A ausência teria incomodado o Planalto. Na ocasião, Lula destacou a importância da Argentina para o bloco e criticou o não-comparecimento do argentino.

"É uma bobagem imensa o presidente de um país importante como a Argentina não participar de uma reunião com o Mercosul, é triste para a Argentina. Agora, uma coisa é verdade: estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina porque acreditamos na importância da Argentina. A Argentina é um país extremamente importante para o sucesso do Mercosul", disse o presidente brasileiro.

Visto por alguns como uma espécie de “bombeiro” na relação entre Lula e Milei, Bitelli protagonizou a aproximação entre o chanceler Mauro Vieira e a ministra das relações exteriores da Argentina, Diana Mondino. Com amplo acesso às autoridades em Buenos Aires, o embaixador também articulou um encontro de Mondino com Lula.

O embaixador retorna ao posto, em Buenos Aires, na semana que vem.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro