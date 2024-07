Lula fará pronunciamento neste domingo e deve apresentar balanço de governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou para a noite deste domingo (28/7), às 20h30, um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. A geração das imagens ficará a cargo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A assessoria do Palácio do Planalto afirmou desconhecer o teor da fala. Interlocutores afirmam que o assunto principal é o balanço de um ano e meio do governo petista, sobre números da economia, programas sociais e ambientais.

O pronunciamento terá duração de sete minutos e foi gravado na sexta-feira (26), em Brasília.

Também neste domingo, a agenda pública de Lula foi atualizada, informando que no final da tarde o chefe do executivo desembarcará em São Paulo. Questionada, a assessoria informou que a agenda é privada, "para compromissos pessoais", sem maiores informações.

Este é o quarto pronunciamento em cadeia nacional desde o início do mandato. Em abril do ano passado, em seu primeiro pronunciamento em rede nacional do mandato, anunciou o aumento do salário e o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda.

O petista também criticou as gestões passadas, citando que "o emprego sumiu", a perda de poder de compra dos salários e a altas do juros. Porém, segundo Lula, "esse mau tempo ficou no passado".



Em setembro, na véspera do Dia da Independência, Lula falou sobre o cenário econômico, citando a criação de empregos e destacou a defesa pela democracia, a soberania e união. "Dia de lembrarmos que o Brasil é um só", disse na data.

Já na véspera de Natal, defendeu a união das famílias e fez um balanço do ano, projetando "colheita" para 2024 e comentando os efeitos do 8 de janeiro no Estado e na sociedade. O presidente relembrou os episódios de ataques ao três poderes em 8 de janeiro de 2023.

"O ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas, desuniu famílias, colocou em risco a democracia. Felizmente, a tentativa de golpe causou efeito contrário" e a democracia "saiu vitoriosa e fortalecida", declarou na ocasião.