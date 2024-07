Judô: Willian Lima vence e garante medalha para o Brasil

Não bastasse ser a modalidade que mais colocou o Brasil em pódios na história dos Jogos Olímpicos, o judô também assumiu a responsabilidade de brindar o país com a primeira conquista na França. Paulista de Mogi das Cruzes, Willian Lima, conseguiu se classificar para a final da categoria 66kg e garantiu ao país pelo menos a medalha de prata ao bater o cazaque Gusman Kyrgyzbayev na semifinal. Na decisão pelo ouro, Willian enfrentará o anfitrião Walide Khyar.

A saga de William Lima começou contra uzbeque Sardor Nurillaev, bronze no Campeonato Asiático e prata no Grand Slam de Tbilisi de 2024. Nas oitavas de final, teve um combate menos duro contra Serdar Rahimov, do Turcomenistão. O adversário recebeu três punições por falta de combatividade e foi eliminado após dois minutos e trinta e nove segundos.

No round entre os oito melhores, o brasileiro desbancou o mongol Baskhuu Yondonperenlei com um waza-ari no golden score, a prorrogação do judô.

