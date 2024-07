Governo da Venezuela "se afasta" de valores democráticos, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, nesta terça-feira (30/7), que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano “se afasta” dos valores democráticos ao não divulgar os dados da eleição, que ocorreu no domingo (28), com transparência.

O órgão aponta Nicolás Maduro como vencedor, com 51,2% dos votos, mas o resultado é contestado pela oposição no país e diz que Edmundo González teria na verdade ganhado com 70%.

"Numa democracia, a lisura e a transparência do processo eleitoral que assegure a prevalência da vontade do povo são base essencial e insuperável. O governo da Venezuela se afasta disso ao não demonstrar esses valores com clareza. A luta pela democracia não nos permite ser seletivos e casuístas. Toda violação a ela deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for", pontuou Pacheco.

Leia também:

O governo brasileiro ainda não reconheceu a vitória de Maduro e o Itamaraty divulgou uma nota em que afirma “acompanhar com atenção o processo de apuração” dos votos. No comunicado, destacou, ainda, o “caráter pacífico da jornada eleitoral” na Venezuela.

O Ministério das Relações Exteriores ponderou que aguarda os "dados desagregados" do CNE, que avaliou como um "passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito". Esses dados incluem as informações que estão nas atas, como os dados por locais de votação.